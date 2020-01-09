شاهد.. القيادة العامة تعلن موقفها من مبادرة بوتين

أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني، مساء الخميس، ترحيبها بمبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدة بالوقت ذاته استمرارها في محاربة “المجموعات الإرهابية”.

وأكدت القيادة العامة، في بيان تلاه الناطق باسم القائد العام اللواء أحمد المسماري، أن التجارب السابقة أثبتت أنه لا سبيل لقيام الدولة المدنية إلا بالقضاء على “المجموعات الإرهابية” التي استولت على العاصمة وتتلقى دعما من دول وحكومات تزودهم بمعدات عسكرية وذخائر وطائرات مسيرة هجومية.

وأشار البيان إلى أن “الدول والحكومات الداعمة للمجموعات الإرهابية في طرابلس تقوم بنقل أعداد كبيرة من الإرهابيين من جميع أنحاء العالم للقتال ضد القوات المسلحة والشعب الليبي”.

وذكرت القيادة العامة أن حل “الميليشيات” ونزع أسلحتها بات مطلبا وطنيا ودوليا بما يقود لتنفيذ ترتيبات أمنية جديدة في طرابلس تنتج مشهدا أمنيا يمكن معه الحديث عن عملية سياسية فاعلة تؤدي إلى تشكيل حكومة تمتلك القدرة على إنفاذ قراراتها في كامل مناطق ليبيا.

سياسة | بيان القيادة العامة بالفيديو | بيان القيادة العامة للجيش الوطني بشأن المبادرة الروسية#218NEWS Posted by 218NEWS on Thursday, January 9, 2020

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