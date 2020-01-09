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بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

09 January, 2020

أصدر مجلس وزراء الحكومة الليبية (المؤقتة سابقا) قرارا يقضي بإعادة تشكيل المجلس التسييري لبلدية الأصابعة.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن القرار تضمن تكليف حسن عبدالسلام الفقي بمهام رئيس المجلس التسييري لبلدية الأصابعة، وحسين عبدالقادر طريش نائبا له، فيما تألف أعضاء المجلس من محمود مصباح البرهمي، والصديق أبوالقاسم السائح، ومحمد خليفة أبوزويدة، وحسام محمد سويسي.