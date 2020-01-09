ليبيا: هل تنفع التحركات الدبلوماسية؟

فرنسا، مصر، اليونان، قبرص، تركيا، إيطاليا، روسيا، الجزائر، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة..ما الذي يجمع كل هذه الدول؟ الموضوع الليبي.دول أوروبية تعلم علم اليقين أن مؤسسات الدولة الليبية غير مستقرة ولكنها تريد التزاما ليبيا بإيقاف الهجرة. حكومة الوفاق تريد التعامل مع تركيا، ليس سياسيا فقط أو عسكريا وإنما اقتصاديا كذلك للتنقيب عن الغاز مثلا.مصر تقول لا وتعمل مع فرنسا واليونان وقبرص لإبطال الاتفاقيتين اللتين تم التوقيع عليهما بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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