القيادة العامة للجيش تؤكد استمرار العمليات العسكرية لتحرير طرابلس

أصدرت القيادة العامة للجيش الليبي، مساء اليوم الخميس، بيانا بشأن المبادرة الروسية لوقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس، رحبت بمبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرامية لإحلال السلام.

وخلال البيان المصور الذي ألقاه الناطق باسم الجيش أحمد المسماري، أكدت القيادة العامة استمرار جهود القوات المسلحة في حربها على المجموعات الإرهابية المصنفة من مجلس الأمن الدولي.

وقال المسماري، إن المجموعات الإرهابية استولت على العاصمة طرابلس، وإنه لا سبيل لإقامة الدولة المدنية إلا بالقضاء هذه المجموعات، التي تتلقى الدعم من بعض الدول والحكومات بالمعدات العسكرية والذخائر والطائرات الهجومية، إضافة إلى أن هذه الدول والحكومات تنقل إرهابيين من جميع أنحاء العالم لليبيا للقتال ضد الجيش الليبي.

وأضاف المسماري، أن تحقيق الاستقرار والأمن، والاستجابة لمطالب التحول الديمقراطي، واستئناف العملية السياسية، والاتفاق على إطار وطني لتوزيع عادل لثروات الليبيين، يستلزم حل المليشيات ونزع أسلحتها، بحسب قوله، مؤكداً أن حل المليشيات أصبح مطلب محلي ودولي للوصول إلى تشكيل حكومة تمتلك القدرة على إنفاذ قراراتها في كل ربوع البلاد، وفق البيان.