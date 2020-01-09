النايض: قبل أن تتشدق تركيا بالدعوة لوقف إطلاق النار عليها إيقاف تدفق الإرهابيين إلى ليبيا

ليبيا – ثمن رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة عارف النايض عالياً الموقف الروسي الحازم حيال إرسال تركيا للعناصر الإرهابية والقوات والعتاد الحربي إلى الأراضي الليبية .

النايض علق على مشاركة تركيا في هذا الطلب في تصريح لوكالة سبوتنك الروسية الرئيسية ترجمته المرصد قائلاً :” قبل أن تتشدق تركيا بالدعوة إلى أي وقفٍ لإطلاق النار ، ينبغي عليها أولاً وبشكلٍ فوري إيقاف تدفق الإرهابيين والجنود، وكذلك شحنات الأسلحة التي تقتل أبناء ليبيا، كما يجب عليها أن تحترم الإرادة الحرة للشعب الليبي من خلال احترامها للبرلمان الذي فوضه الشعب الليبي في عام 2014 ، كممثل شرعي ووحيد له، في انتخاباتٍ حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة”.

وفيما يخص دعوة روسيا لوقف إطلاق النار ، اكد بأنها يمكن أن تكون مفيدة ، إذا كان سيتبع ذلك قيام حكومة الوفاق الوطني في طرابلس بتسليم المناطق المتبقية من العاصمة، بشكلٍ سلميّ ، إلى البرلمان الليبي الشرعي والمنتخب وإلى القوات المسلحة العربية الليبية التابعة له.

وأضاف :” لذا فإن أي وقفٍ لإطلاق النار من شأنهِ أن يُبقي الأسلحة في أيدي الميليشيات التي اختطفت طرابلس منذ عام 2014 لن يكون عملياً، كما لن يكون مرغوباً فيه”.

وأكد رئيس مجمع ليبيا للدراسات أن قوات الجيش الوطني الليبي التي حررت مدينة سرت بالكامل، هي الآن على بعد أقل من مائة كيلومتر من مدينة مصراتة، في الوقت الذي تبذل فيه ميليشيات مصراتة قصارى جهدها للعودة إلى مدينة سرت والتمترس فيها.

وفيما يخص الوضع في طرابلس لو انسحبت كتائب مصراتة قال :” في ظل غياب المجاميع المسلحة التابعة لمدينة مصراتة، ستجد ميليشيات طرابلس نفسها في القريب العاجل في موقفٍ لا تحسد عليه وستضطر فيه لقبول التفاوض لفتح الطريق أمام تقدم قوات الجيش الوطني الليبي إلى باقي أحياء العاصمة”.

وقال :” منذ توقيع الاتفاقيات غير القانونية بين أردوغان والسراج، أسهم التأييد الشعبي الواسع والحاضنة الشعبية الداعمة للجيش الوطني الليبي في إحراز تقدم سريع لقوات الجيش الوطني الليبي في كلاً من مدينتيّ سرت وطرابلس، وأصبحت طلائع القوات المسلحة العربية الليبية قاب قوسين أو أدنى من السيطرة على وسط العاصمة طرابلس”.

واستطرد قائلاً :” لقد زرتً العاصمة الإيطالية قبل بضعة أيام وأجريتُ مباحثاتٍ مكثفةً مع مسئولين في الخارجية الإيطالية وكذلك في جهاز المخابرات الوطنية الإيطالية، وقدمت لهم شرحاً مستفيضاً عن المواقف السياسية لمجلس النواب الليبي والحكومة الليبية المؤقتة، وهي الحكومة الشرعية في ليبيا المنبثقة عن البرلمان المنتخب، والتي حظيت بثقة نواب الشعب. كما أوضحت لهم الدور الوطني الكبير الذي يلعبه الجيش الوطني الليبي التابع للبرلمان في توحيد البلاد وإعادة الأمن والإستقرار إلى ربوع الوطن”.

وبشأن الاتصالات الدولية الأخرى التي قام بها قال النايض :” لم تقتصر الإتصالات التي قمتُ بها طوال الأيام والأسابيع الماضية على الساحة الإيطالية وحدها، وإنما شملت الجولات المكوكية التي قمت بها لدول أوروبية وإقليمية أخرى مثل فرنسا واليونان وقبرص ومصر، إضافة إلى دول أخرى، لحشد الدعم الدولي في شكل ائتلاف يقف في وجه المحاولات التوسعية لتركيا ويضع حداً لأطماعها في المنطقة تحت مختلف الذرائع التي تسوقها أنقرة”.

وبشأن الموقف الايطالي من الازمة الراهنة كشف النايض بأن :” الحكومة الإيطالية الجديدة تمكنت من إعادة بناء جسور الثقة مع البرلمان الليبي والجيش الوطني الليبي التابع له، وتسعى روما الآن جاهدةً لتلعب دور الوسيط بين الفرقاء الليبيين. ومن هذا المنطلق، واحتراماً للعلاقات التاريخية التي تربطنا مع الجمهورية الإيطالية، وافق القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة بلقاسم حفتر على قبول الدعوة الرسمية التي تلقتها القيادة العامة من الحكومة الإيطالية للإلتقاء مع السيد جوزيبي كونتي رئيس الوزراء، وكذلك الإجتماع مع رجال السلك الدبلوماسي من دول الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية في روما”.

وأضاف :” ربما تكون إيطاليا قد وجهت دعوات أخرى إلى حكومة الوفاق الوطني، وربما كانت تأمل في إجراء مفاوضات مباشرة بين الطرفين. لكن لابد أن نتذكر أن البرلمان الليبي والحكومة الليبية المؤقتة ظلوا لسنواتٍ يحاولون التوصل إلى حلول سلمية وسياسية لم تجد من الطرف الآخر، أي حكومة الوفاق الوطني ، سوى التسويف والمماطلة ونكث العهود”.

وأكد النايض في ختام حواره مع الوكالة الروسية على أن إرادة حكومة الوفاق السياسية مرهونة للميليشيات المؤدلجة والحكومة الإسلاموية في تركيا ، مبيناً بأنها (حكومة الوفاق) مصرة على نهجها القديم حسب قوله.

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