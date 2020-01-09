الثني يوجه بتوفير الظروف الملائمة للموقوفين والمحكومين

وجه رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، الخميس، بتطبيق كافة اشتراطات حقوق الإنسان بمختلف مؤسسات الإصلاح والتأهيل، التابعة لحكومته.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني بمقر الحكومة في بنغازي، مع وكيل وزارة العدل خالد أمراجع نجم، ووكيل الوزارة للشؤون القضائية الدكتور عبداللطيف بوهدمة، بحضور عدد من المسؤولين.

ووفق بيان للحكومة، فقد أكد الثني على ضرورة توفير الظروف الملائمة لكافة الموقوفين والمحكومين بمختلف مؤسسات الإصلاح والتأهيل التي تشرف عليها وزارة العدل، بما يضمن كافة اشتراطات حقوق الإنسان.

ولفت البيان إلى أن الاجتماع ناقش الاجتماع سير عمل الوزارة والمعوقات والعراقيل التي تواجهها وكيفية وضع الحلول لتذليلها، إضافة إلى سير مشاريع الوزارة والعراقيل التي تواجهها.

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