تخريج الدفعة التاسعة من المتدربين على اعمال التمريض والاسعافات بهون‎

احتفل بمدينة هون بتخريج الدفعة التاسعة من المتدربين من الشباب ذكورا واناث على اعمال التمريض والاسعافات من خلال الدورات التي نظمها مركز ليبيا للتعليم والتدريب واللغات واستمرت لمدة ثلاثة اشهر متتالية

ضمت هذه الدفعة 25 متدرب ومتدربة تلقوا دروس ومحاضرات عملية ونظرية في تخصصات الباطنية والجراحة والانعاش والادوية العملية قدمت داخل الاقسام المختلفة بمستشفى عافية الجفرة .

وقالت الخبيرة في شؤون التمريض المختلفة نجية عبدالله ابوشعوة لبوابة افريقيا الاخبارية بالجفرة بان المتدرب يتحصل على شهادة خبرة عملية كمعاون صحي ثاني تؤهله للعمل في كافة المرافق الصحية في ليبيا .. وان اغلب الخريجين تحصلوا على فرص عمل في المرافق الصحية العامة والخاصة داخل وخارج الجفرة ..

و اشارت الى انه تم تخريج ما يزيد عن مائة وخمسين شاب وشابة في التخصصات المختلفة على مدى الدورات التي قدمت حتى الان .. فيما لازالت دورات اخرى متواصلة تضم اعداد كبيرة من المتدربين .