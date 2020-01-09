“تعليم الوفاق” تنقل 129 معلما للجنوب (أسماء)

قرر وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق محمد عماري، الخميس، نقل 129 معلما بالميزة، لسد العجز بمناطق الشقيقة واجخرة والقطرون، كما أصدر قرارا بمنح الأذن بالتعاقد لنفس المراقبات للتعاقد مع معلمين بالميزة.

ووفق بيان لوزارة التعليم، فقد جاءت هذه الإجراءات من أجل سد العجز في هذه المناطق التي تعاني من توفر بعض التخصصات وعدم وجود خريجين بها.

وقامت الوزارة بمتابعة وصول المعلمين لهذه المناطق واستلام جداولهم ومباشرتهم للعمل بشكل واقعي، وطمأنت الوزارة المعلمين الذين شملهم القرار بأن إجراءاتهم الإدارية والمالية ستنجز بالشكل المطلوب.

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