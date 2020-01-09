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انقطاع خدمة الإنترنت في سرت وسرقة راديو «أمواج»

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

كشف مصدر عن انقطاع خدمة الإنترنت عن الأهالي والشركات في مدينة سرت منذ فجر الخميس، وذلك في وقت أفاد مصدر آخر أن مجهولين استولوا على معدات راديو المدينة الثقافي.

وقال المصدر الذي يعمل بمكتب شركة ليبيا للتقنية والاتصالات وفضل عدم ذكر اسمه، إن خدمة الإنترنت مقطوعة في المدينة منذ الساعات الأولى من فجر اليوم، وأوضح في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن توقف الخدمة بشبكتي «الواي ماكس» والشركات الخاصة بالمدينة يرجع إلى انقطاع كابل بالمنطقة الغربية نتيجة لما تشهده من «اشتباكات».

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إلى ذلك، قال مدير مكتب الثقافة بسرت في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن مجهولين «سرقوا مقر راديو أمواج سرت الشبابي الثقافي»، لافتًا إلى استيلائهم على «أجهزة ومعدات الإذاعة». وأوضح أن السرقة تسببت في ارتباك عمل الإذاعة التي لا يتجاوز عمرها العامين.

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عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • Please be aware that these cowardly acts are directly linked, advised and instructed by the TURKISH MIT agents in Misrata or nearby
    Our Intelligence capabilities must there and at a high alert
    Also, the Egyptian Intelligence agency is so powerful since it has to combat Israel’s Intelligence Agency (Mossad) for so many years, we should seek their help so soon & by all means

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