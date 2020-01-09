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قتلى وأسرى وغنائم..مصدر يؤكد تمركز القوات المسلحة بعد منطقة “الوشكة”

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع اليوم الخميس ان القوات المسلحة العربية الليبي تتمركز  ما بعد منطقة “الوشكة” نافيًا سيطرة قوات حكومة الوفاق السيطرة على المنطقة.

وأضاف المصدر أن القوات المسلحة قامت بعملية استدراج ناجحة والإيهام بالانسحاب في كمين محكم بنسبة 100% على الطريق الرابط بين منطقتي ( الوشكة و أبوقرين ) شرقي مدينة مصراتة.

وأوضح المصدر أن هذه العملية أسفرت عن وقوع عدد من القتلى والأسرى بالإضافة إلى استرداد عدد من الآليات المسلحة وغير المسلحة تجاوز عددها 15 آلية ناهيك عن تدمير عدد آخر.

ومن جهتها أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة أن القوات المُسلحة العربية الليبية مُستمرة في استهداف العدو جواً.

وأضافت الشعبة أن القوات المسلحة تتقدم وتُبسِط السيطرة على تمركزاتٍ جديدة في كافة المحاور بدءاً من محاور العاصمة ، مروراً بمحاور غرب مدينة سرت حتى تخوم مدينة مصراتة.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي أن العمليات العسكرية لن تنتهي إلا باقتلاع آخر جذور الإرهاب ومن دعمه داخل الوطن.

 

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  • على العالم أجمع أن يعي أن الجيش الليبي يحارب الإرهاب والدواعش بما فيهم دواعش المال العام وجماعة الإخوان المسلمين الضالة المنحرفة والمليشيات الآكلة للسحت
    الحق الذي عليه الليبيون (لا لوقف العمليات العسكرية)
    يعمل التشكيلات المسلحة بقرارات البرلمان الليبي ويسلمون أسلحتهم
    ويعمل السراج ببنود اتفاق الصخيرات ويذهب للبرلمان حتى ينظروا في أمره وفي بند نيل الثقة
    ويخرج الأتراك والمرتزقة من ليبيا
    ويقدم المطلوبين للعدالة بما فيهم بادي والبيدجا والفار والعمو وغيرهم
    والا فالزحف مستمر
    هذا هو الحق الذي عليه الليبيون جميعا باستثناء المخنثين والمجنسين

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