أخبار ليبيا24 أعلن اللواء المجحفل 106 التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة اليوم الخميس أن قوة العمليات الخاصة “الحسم 01” التابعة للواء قامت بتنفيذ عملية نوعية. اليوم الخميس 9 يناير بإ وأوضح اللواء ان العملية التي نفذت باسم الشهيد “العقيد فتحي بالعيد” تمت في الخطوط الخلفية لمجموعات قوات الوفاق في محور صلاح الدين. وأشار اللواء مجحفل […]

