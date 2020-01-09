خطوات سريعة لتأمين سرت وحماية ظهر الجيش

بناءً على قرار وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف، تم تكليف الإدارة العامة للبحث الجنائي بالتمركز في مدينة سرت بكامل آلياتها وأفرادها للحفاظ على الأمن وتأمين ظهر الجيش الوطني.

وكان بوشناف وجه مديريات طوق سرت وشرقها من اجدابيا وحتى بن جواد، للانتقال تحت إمرة أقدم مدراء الأمن في تلك المناطق إضافة إلى إدارة الدعم المركزي المكلفة بخطة تأمين الهلال النفطي، ليكونوا خلف الجيش الوطني مباشرة وتأمين المدينة فور انتهاء العمليات العسكرية.

بدورها عقدت مديرية أمن سرت، الأربعاء، أول اجتماع لها عقب سيطرة الجيش الوطني على المدينة، حيث تم الاتفاق على تشكيل غرفة أمنية مهمتها تأمين المرافق الحيوية وإنشاء دوريات للحفاظ على أمن المواطن.

وناقش الاجتماع الذي ضم مدير أمن سرت والنائب عن دائرتها وعدد من أعيان المدينة، بمقر المديرية، تأمين سرت ومرافقها الحيوية، وتفعيل التمركزات الأمنية في الشوارع الرئيسية والفرعية والمجاهرة بالأمن.

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