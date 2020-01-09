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خطوات سريعة لتأمين سرت وحماية ظهر الجيش

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بناءً على قرار وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف، تم تكليف الإدارة العامة للبحث الجنائي بالتمركز في مدينة سرت بكامل آلياتها وأفرادها للحفاظ على الأمن وتأمين ظهر الجيش الوطني.

وكان بوشناف وجه مديريات طوق سرت وشرقها من اجدابيا وحتى بن جواد، للانتقال تحت إمرة أقدم مدراء الأمن في تلك المناطق إضافة إلى إدارة الدعم المركزي المكلفة بخطة تأمين الهلال النفطي، ليكونوا خلف الجيش الوطني مباشرة وتأمين المدينة فور انتهاء العمليات العسكرية.

بدورها عقدت مديرية أمن سرت، الأربعاء، أول اجتماع لها عقب سيطرة الجيش الوطني على المدينة، حيث تم الاتفاق على تشكيل غرفة أمنية مهمتها تأمين المرافق الحيوية وإنشاء دوريات للحفاظ على أمن المواطن.

وناقش الاجتماع الذي ضم مدير أمن سرت والنائب عن دائرتها وعدد من أعيان المدينة، بمقر المديرية، تأمين سرت ومرافقها الحيوية، وتفعيل التمركزات الأمنية في الشوارع الرئيسية والفرعية والمجاهرة بالأمن.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • على العالم أجمع أن يعي أن الجيش الليبي يحارب الإرهاب والدواعش بما فيهم دواعش المال العام وجماعة الإخوان المسلمين الضالة المنحرفة والمليشيات الآكلة للسحت
    الحق الذي عليه الليبيون (لا لوقف العمليات العسكرية)
    يعمل التشكيلات المسلحة بقرارات البرلمان الليبي ويسلمون أسلحتهم
    ويعمل السراج ببنود اتفاق الصخيرات ويذهب للبرلمان حتى ينظروا في أمره وفي بند نيل الثقة
    ويخرج الأتراك والمرتزقة من ليبيا
    ويقدم المطلوبين للعدالة بما فيهم بادي والبيدجا والفار والعمو وغيرهم
    والا فالزحف مستمر
    هذا هو الحق الذي عليه الليبيون جميعا باستثناء المخنثين والمجنسين

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