أخبار ليبيا24 كلف القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة بالتنسيق مع شركة البريقة بتوفير غاز الطهي إلى مناطق الجبل الأخضر. وأوضح مكتب الإعلام في الجهاز أن (12) شاحنة تحمل عدد (6,370) اسطوانة غاز طهي تُنقل إلى مُدن ومناطق الجبل الأخضر. وأضاف مكتب الإعلام أن رئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية […]

The post المشير حفتر يستجيب لمناشدة سكان الجبل الأخضر..تكليف الظواهر السلبية بنقل (12) شاحنة تحمل غاز الطهي appeared first on وكالة أخبار ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24