“كهرباء المؤقتة”: توفير 140 ميغاوات من الجانب المصري

ذكرت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المؤقتة-على صفحتها الرسمية- أن الهيئة قامت بعد التنسيق وتحقيق التعاون مع شركة الكهرباء المصرية برفع القدرة المرسلة إلى ليبيا حتي وصلت إلى 140 ميغاوات مع إمكانية رفعها إلى 200 ميجاوات .

وأضافت الهيئة أن الوصول إلى هذا التوفير تحقق بعد أعمال الصيانة علي الخطوط الناقلة للطاقة من الجانبين الليبي والمصري خلال هذا الأسبوع والتي ستتواصل الأسبوع المقبل ومنها تعديل الجهد و ما يُعرف بـ “الميغافار في كافة مدن ومناطق الجبل الأخضر .

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