وصول قافلة سلع ووقود ومستلزمات طبية إلى سرت

وصلت إلى مدينة سرت بعد ظهر الخميس، قافلة تتكون من ثلاث شحنات تحوي سلعًا تموينية ووقودًا ومستلزمات طبية مقدمة من الحكومة الموقتة.

وقال وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة البهلول الصيد، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن الشحنة الأولى من القافلة تكونت من 35 شاحنة محملة بسلع تموينية مخصصة للجمعيات التعاونية الاستهلاكية، لافتة إلى أن هذه السلع وضعت بمخازن المدينة على أن توزع وفقًا لإجراءات منظمة من قبل المجلس التسييري ببلدية سرت.

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وأضاف إن الشحنة الشحنة الثانية تكونت من تسع شاحنات محملة بالوقود مخصصة لمختلف محطات توزيع الوقود بسرت وتأتي في إطار جهود الحكومة لحل أزمة الوقود بالمدينة، لافتًا إلى أن الشحنة الثالثة حوت مستلزمات طبية مخصصة لمستشفى ابن سينا التعليمى الطبي، وتشمل «أجوية مختلفة، ومحاليل طبية، وأدوية لقسم غسيل الكلى، ومستلزمات العمليات الجراحية والاسعافات الاولية و40 أسطوانة أوكسجين».

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