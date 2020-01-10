“الوطنية ” ترحب بالمبادرة الروسية التركية لوقف إطلاق النار

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، عبر بيان أصدرته اليوم الجمعة في طرابلس، عن ترحيبها بالدعوة المشتركة التي أطلقها يوم أمس الخميس الرئيسان الروسي والتركي ، والرامية إلى وقف إطلاق النار والتهدئة في العاصمة طرابلس وكما رأى بيان اللجنة،الدفع باتجاه إيجاد حل سلمي وشامل للأزمة الراهنة التي تمر بها ليبيا ، لضمان معالجة الجوانب الإقتصادية والمالية، والعسكرية والأمنية، والسياسية ، و استعادة الاستقرار وإحلال السلام ، وإيقاف الحرب.

كما طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا -عبر بيانها- (بدور فعال ومؤثر لمجلس الأمن الدولي في الحد من التدخلات الخارجية السلبية في ليبيا، وضمان التنفيذ الصارم لحضر التسليح على ليبيا وإنهاء خروقات حضر التسليح التي تغذي العنف وتسهم في تاجيج النزاع المسلح وإطالة آمد الصراع) – حسب وصف البيان .

وأشارت اللجنة الوطنية في بيانها الصحفي إلى أن المعارك خلفت أكثر من 320 ضحية في صفوف المدنيين من بينهم 25 عنصراً طبياً و50 سيدة و 52 طفلا ، و969 جريح ومصاب من المدنيين ، و أدت إلى نزوح وتهجير عدد 200 الف نسمه وحرمان أكثر من 115000 طفل من الدراسة وتدمير كبير للبنية التحتية والمرافق المدنية والطبية والتعليمية والخدمية والأحياء السكنية بمناطق جنوب وجنوب غرب طرابلس ومحيط المدينة – حسب ما أوردته اللجنة من احصائيات .

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