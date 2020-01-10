رفض شعبي تركي للتدخل العسكري في ليبيا

رفض 58% من مواطنين أتراك إرسال حكومة بلادهم بقوات عسكرية إلى ليبيا .. وجاءت النتيجة، بعد استطلاع أجرته مؤسسة اسطنبول للأبحاث الاقتصادية في عدد 12 مدينة بمشاركة 1537 شخصاً طُرح عليهم سؤال حول ما إن كان يتوجب على تركيا إرسال جنودها إلى ليبيا أم لا.. حسب ما نشرته صحيفة سوزغو، المعارضة عبر موقعها الإلكتروني أمس الخميس.

أجاب بـ “نعم” 34% ، بينما شدد 58% من المشاركين بـ “لا” مشددين على عدم تدخل بلادهم عسكريا في ليبيا، فيما لم يوضح 8% موقفهم من التدخل.

وشهد الاستطلاع طرح سؤال آخر عن مدى تأييد المشاركين لسياسة تركيا الخارجية إزاء ليبيا، حيث صوت 15% من المشاركين بضرورة مساندة تركيا أحد أطراف الصراع ودعمه عسكريا وسياسياً فيما رأى 75% ضرورة عدم مساندة تركيا لأي طرف، بل عليها القيام بدور الوساطة بين طرفي الصراع، ولم يوضح 10% من المشاركين موقفهم.

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