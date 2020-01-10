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لحل الأزمة.. نقل أكثر من 6000 إسطوانة غاز للجبل الأخضر

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة بتوجيهات من القائد العام للجيش الوطني شخصياً وبالتنسيق مع شركة البريقة بتوفير عدد 6370 إسطوانة غاز طهي ونقلها في 12 شاحنة إلى مدن وبلدات الجبل الأخضر.

وجاء تسيير هذه القافلة بعد مناشدة أهالي الجبل الخضر للقائد العام المشير خليف حفتر وشرح معاناتهم من انقطاع التيار الكهربائي والنقص الحاد في غاز الطهي والمحروقات بشتى أنواعها في ظل انخفاض درجات الحرارة التي تصل إلى ما تحت الصفر

والتقى –في ذات السياق- رئيس جهاز المكافحة بمسؤول التوزيع بالمنطقة الشرقية لشركة البريقة لترتيب وتنسيق عملية التوزيع الذي سيتم على مدار عدة أيام متواصلة حتى استيفاء كل إحتياجات مدن المنطقة الشرقية .

كما أصدر رئيس الجهاز تعليماته بتكليف أحد الفصائل بتأمين الشاحنات ومرافقتها حتي تفرغ حمولتها بالكامل لتسليمها لمديرية أمن البيضاء التي بدورها ستتكفل بالتوزيع علي كافة المدن الشرقية .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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