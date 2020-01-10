ليبيا: حفتر يؤكد استمرار العمليات العسكرية ويرحب بدعوة تركيا وروسيا لوقف إطلاق النار

رحب الرجل القوي في شرق ليبيا، المشير خليفة حفتر، مساء الخميس بالدعوة التي وجهتها تركيا وروسيا لوقف إطلاق النار، مؤكدا في الوقت ذاته استمرار العمليات العسكرية ضد القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة.

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