ليبيا: حفتر يؤكد استمرار العمليات العسكرية ويرحب بدعوة تركيا وروسيا لوقف إطلاق النار

رحب الرجل القوي في شرق ليبيا، المشير خليفة حفتر، مساء الخميس بالدعوة التي وجهتها تركيا وروسيا لوقف إطلاق النار، مؤكدا في الوقت ذاته استمرار العمليات العسكرية ضد القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة.
تعليقات
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من يطلب الهدنه هو المهزوم
لن يتوقف الجيش الوطنى الليبى عن القتال حتى تحرير كامل تراب الوطن
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يا اهل مصراطه لن ينفعكم اردوغان
مصراطه سوف تصبح مثل ادلب السوريه
سوف تفرغ من سكانها حتى يقيم فيها الارهابيين القادمين من شتى بقاع الدنيا
احذروا ان يلحقكم العار انتم واولادكم واحفادكم
لا طريق لكم الا العوده الى حضن الوطن
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