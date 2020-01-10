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هل يمنح البرلمان التونسي الجمعة الثقة لحكومة الحبيب الجملي؟

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

يصوت النواب التونسيون الجمعة على منح الثقة للحكومة الجديدة التي يرأسها الحبيب الجملي وسط توقعات باعتراض الأحزاب المعارضة لهذه التشكيلة المقترحة من قبل حركة “النهضة”. وقال مراسل فرانس24 في تونس نور الدين مباركي إن الجملي بحاجة لثقة 109 أصوات لكسب الثقة، وفقا للقانون التونسي. 

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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