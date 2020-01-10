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“الدفاع الإيطالية” تُطمئن بشأن وضع جنودها في مصراتة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غيريني إن الوحدة الخاصة الإيطالية في مصراتة تعمل في ظروف آمنة.

وأشار غيريني في تصريحات لـ Sky TG24 الإيطالية إلى أن حكومته تتابع بعناية ظروف الوحدة العسكرية الخاصة التي تعمل داخل المستشفى العسكري الذي يديره إيطاليون في مصراتة في الوقت الذي تشهد ليبيا صراعا مهماً حسب وصفه.

وشدد الوزير الإيطالي على اهتمام وزارته بسلامة الجنود الإيطاليين الذي قدر عددهم بـ6 آلاف جندي يشاركون في العديد من المهام الدولية والنظر بعناية في ظروفهم الأمنية.

وسبق أن حذرت وزارة الدفاع الإيطالية من استهداف أحد طرفي القتال لقواتها الموجودة في مصراتة، مشددة على أنهم ليسو هدفاً لأي طرف.

وكان رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، قد حذر من تواجد قوات إيطالية في مصراتة تُقدّم الدعم اللوجستي للتشكيلات المسلحة الموالية للوفاق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • وما الذي يفعله هؤلاء الجنود في مصراتة؟!!!!!!!! ويقولك فبراير المجيدة …. ان بنادق العرب الرعاة هي التي طردتهم صاغرين من ارض الوطن العربي الليبي وسوف نقوم بطردهم معتمدين على الله تعالى ولن ننسى لهم ما فعلوه بابناء ليبيا من تشريد وتهجير وتنكيل وقتل على أعواد المشانق وتنديس للحرمات الدينية بكل مكان في أرض الوطن.
    بقول الله تبارك وتعالى «لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن بفعل ذلك فليس من الله في شئ إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير»

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