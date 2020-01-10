الارصاد: مرتفع جوي اليوم.. وتحذيرات قوية من أمطار غزيرة الاثنين

توقع خبراء الارصاد في المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي أن تتأثر أغلب مناطق ليبيا اليوم بإمتداد مرتفع جوي ينتج عنه إعتدال في حالة الطقس بينما نتوقع ان تتكاتر السحب على مناطق الجنوب الغربي اليوم مع سقوط امطار خفيفة ومتفرقة.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة اليوم فتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب المناطق مابين ( 12 – 17 ) مْ ، ومابين ( 15 – 20 ) مْ على مناطق الجنوب ، بينما تتراوح على المرتفعات الجبلية مابين( 08-11) مْ .

وحذرت النشرة من تأثر مناطق غرب ليبيا بمنخفض جوي ينتج عنه سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تسبب تجمع المياه في الاماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية يوم الإثنين.

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