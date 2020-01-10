الدعوة التركية الروسية على طاولة مباحثات سيالة ووليامز

استقبل وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة، أمس الخميس، مساعدة رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا ستيفاني وليامز.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية، أنه تم خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس، بحث الدعوة التركية الروسية الأخيرة لوقف إطلاق النار، وسبل دعم ذلك من قبل البعثة والعمل على تشجيع وإنجاح مؤتمر برلين وفق ما نص عليه اتفاق الصخيرات.

ومن جانبها رحبت وليامز، بكل الدعوات التي تدعو إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى العمل السياسي.