اشتباكات عنيفة والجيش يقتحم أبوسليم.. ليلة عصيبة على العاصمة طرابلس

شهدت العاصمة طرابلس اشتباكات هي الاعنف منذ بدء العمليات العسكرية في ابريل الماضي، في مناطق أبوسليم ومشروع الهضبة وصلاح الدين، بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وبحسب مصادر محلية ليبية فقد اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني الليبي وقوات حكومة الوفاق في منطقة أبوسليم وسط العاصمة.

وقال مصدر محلي في أتصال مع وكالة سبوتنيك، ان “اشتباكات عنيفة تجري في منطقة ابوسليم بين قوات للجيش الوطني الليبي وقوات من حكومة الوفاق بقيادة اغنيوة الككلي الذي يسيطر على حي بوسليم ​​​…”، مشيرا إلى أن “أصوات الرشاشات والمدافع تسمع في كل أنحاء أبوسليم”.

ويعد حي أبوسليم جنوب العاصمة طرابلس تعد من أكبر أحياء العاصمة، وبدأت الاشتباكات على تخومه منذ أكثر إسبوعين حين سجلت قوات الجيش الوطني تقدمات ملحوظة في محور طريق المطار وصلت من خلالها إلى مشارف الحي.

وكانت مصادر مطلعة، أكدت شن قوات الجيش الوطني هجوما على حي أبوسليم بغرض السيطرة الكاملة عليه، مشيرةً إلى تراجع ملحوظ لقوات الوفاق بالمنطقة.

وبحسب المصادر فإن الاشتباكات مستمرة منذ مساء امس في عدة محاور وسط زحف لقوات الجيش الوطني، في عدة محاور بالعاصمة طرابلس وخاصة في محور مشروع الهضبة و ابوسليم و صلاح الدين و مقبرة سيدي احسين و القاسي.

وبحسب شهود عيان فإن قوات الوفاق تستخدم مدفعية الهاوزر بكثافة بهدف صد هجوم الجيش، وأن القوات تضرب بالهاوزر من قاعدة معيتيقة الجوية، كما قامت القوات المتواجدة في كوبري السواني بقصف عشوائي بإتجاه محور الرملة و التوغار.

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