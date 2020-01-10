الجملي: حكومتي ستكون ضدّ أي تدخل أجنبي في ليبيا

قدم رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي اليوم الجمعة 10 جانفي 2020 في خطابه بمجلس نواب الشعب تصور حكومته لادارة ملف الازمة الليبية مبرزا في هذا الصدد ان حكومته ضد كل تدخل أجنبي في الجارة الليبية.

وقال الجملي في خطابه في جلسة منح الثقة انه مع حوار ليبي ليبي يُحقق تسوية سياسية شاملة تحت اشراف الامم المتحدة مذكرا بان تونس اصبحت منذ غرة جانفي 2020 عضوا غير دائم في مجلس الامن الدولي وانها ستفعل عضويتها لتعزيز دورها للتوصل لحل ينهي الازمة الليبية.

وابرز ان تونس مع توافق في ليبيا يكون فوق كل اعتبار وان حكومته ستكون ضد اي تدخل خارجي مع المحافظة على سيادة الاراضي الليبية لافتا الى ان تونس ستدعم الحوار وانها ستكون قوة اقتراح على صعيد المجموعة الدولية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع الجريدة التونسية