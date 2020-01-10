سيالة يبحث المبادرة التركية الروسية مع مساعدة رئيس البعثة الأممية

ليبيا – استقبل وزير خارجية الوفاق محمد سيالة في العاصمة طرابلس أمس الخميس مساعدة رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا ستيفاني وليامز.

سيالة و وليامز بحثا وفقاً للمكتب الإعلامي لخارجية الوفاق الدعوة التركية الروسية الأخيرة لوقف إطلاق النار وسبل دعم ذلك من قبل البعثة والعمل على تشجيع وإنجاح مؤتمر برلين وفق ما نص عليه اتفاق الصخيرات.

ومن جانبها رحبت وليامز بكل الدعوات التي تدعو إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى العمل السياسي.

يشار إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة قد ردت يوم امي الخميس على المبادرة الروسية التركية وأكدت على أن الحرب على الإرهاب لن تتوقف إلا بالقضاء عليه في كافة ربوع الوطن واستعادة سيادة الدولة وتأمين كامل حدودها وحماية كل ثرواتها ومواردها.

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