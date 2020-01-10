الوضع في ليبيا على طاولة لقاء الرئيس التونسي ووزير الخارجية الفرنسي

ليبيا – استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد أمس الخميس جان ايف لودريان وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي.

اللقاء تطرق وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لرئاسة الجمهورية التونسية إلى عدد من القضايا الدولية ومنها الوضع في ليبيا.

وشدد سعيد على مواقف تونس الثابتة الداعية إلى احترام الشرعية الدولية وخاصة القرار الأممي 2259 المؤرخ في 23 ديسمبر 2015 وضرورة الانتقال من الشرعية الدولية التي لا يمكن أن تكون إلا مؤقتة، إلى شرعية دائمة تقوم على مشروعية شعبية.

وذكّر في هذا الإطار بالمبادرة التي قام بها عند جمعه لعدد من ممثلي القبائل والجمعيات في ليبيا، مشيراً إلى إمكانية توسيعها إلى عدد آخر لم يحضر في الجلسة الأولى حتى تكون أكثر تمثيلية.

كما جدد استعداد تونس الدائم للإسهام في حفظ السلم والأمن الدوليين ودعم كل المجهودات الهادفة إلى حقن دماء الشعب الليبي والمحافظة على سيادة ليبيا ووحدتها الترابية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية