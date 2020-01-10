سيناتور إيطالي يدعو الحكومة للسعي لتعيين مينيتي مبعوثاً أوروبياً خاصاً إلى ليبيا

دعا عضو مجلس الشيوخ الايطالي، بيير فرديناندو كازيني الحكومة إلى تبني فكرة تعيين مبعوث خاص للاتحاد الاوروبي إلى ليبيا عوضاً عن مبعوث يمثل روما فقط، ورشح وزير الداخلية الاسبق ماركو مينيتي لتولي هذا المنصب.

كما انتقد كازيني ما أسماه “فشل” الحكومة الإيطالية في التعامل مع الأزمة، في إشارة إلى تراجع رئيس حكومة الوفاق الوطني، فائز السراج عن زيارة روما في الوقت الذي كان يستقبل فيه رئيس الوزراء جوزيبي كونتي الجنرال خليفة حفتر بمقر رئاسة الوزراء.

وقال، في تصريح لصحيفة إيطالية “تم إدارة الاجتماعات مع الممثلين الليبيين بشكل غير صحيح. ما فعلته إيطاليا هو فولكلور، تمامًا مثل أوروبا” بشأن الأزمة الليبية، “بينما تسعى روسيا وتركيا لإعادة إنتاج السيناريو السوري في ليبيا”. وأردف “ليس لأي من الخصمين (بوتين وأردوغان) مصلحة في تفجير الصراع، لذا فإنهما سيقتسمان النفوذ في الأراضي الليبية. أما أوروبا وإيطاليا ربما يتمكنوا من الحصول على بطاقة دعوة لحضور مراسم التقسيم. لا شيء أكثر من ذلك”.

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