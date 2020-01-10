لجنة الدفاع النيابية المصرية: تدخل تركيا في ليبيا يهدف لزعزعة أمن وإستقرار المنطقة

ليبيا – علق عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري اللواء يحيى كدواني على بيان أنقرة الأخير حول اجتماع مصر وفرنسا وقبرص واليونان في القاهرة.

كدواني أشار في تصريحات لقناة “روسيا اليوم” أمس الخميس إلى أن وزراء الخارجية بالدول الخمس أكدوا عدم أحقية تركيا في مطالبها لفرض مركز قانوني لا يتفق وأحكام القانون الدولي والبحري بما يعطيها حق المشاركة في ثروات الغاز الطبيعي المكتشف شرق المتوسط ويعطيها منافع مادية بصورة غير مشروعة.

وأوضح أن مناطق الغاز شرق المتوسط تتبع وفق أحكام اتفاقية لوزان 1923 لدولة اليونان وهي صاحبة الحق في ذلك بموجب القانون الدولي في استغلال ثروات تلك المنطقة التي تبعد عن شواطئ الجزر التابعة لها مسافة 200 ميل بحري.

ونوّه بأن الأمر الآخر هو أن تدخل تركيا العسكري والسياسي في الشأن الليبي يضر بالأمن القومي الليبي والعربي ودول جنوب الصحراء لأنه يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار بدعم المليشيات المسلحة المتطرفة لارتكاب عدائياتها في دول الجوار الليبي وامتداد ذلك إلى أوروبا بالإضافة لجعل المنطقة مخلخلة أمنياً.

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