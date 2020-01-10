“التفاتة أمريكية” لتطورات الوضع في ليبيا

أجرى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، محادثات هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حول التطورات الليبية المتسارعة.

وأكد بوريل أن الوضع في ليبيا يظل أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي وأن الوقف الفوري للأعمال القتالية والوقف الدائم لإطلاق النار على الأرض سيكونان حاسمين للأمن الإقليمي والأوروبي.

وكشف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي عن عزمه عقد اجتماع استثنائي مع وزراء خارجية الاتحاد البالغ عددهم 28، لمناقشة الوضع في ليبيا وكذلك العراق.

وأشار جوزيف بوريل أنه سيُحاول من خلال الاجتماع الخروج باتفاق يضمن تعزيز مشاركة الاتحاد الأوروبي بالنشاطات التي من شأنها إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

وبحسب ما ورد في بيان الاتحاد الأوروبي، فقد اتفق بوريل وبومبيو على توثيق التواصل بشأن التطورات الحاصلة في المنطقة.

وكانت وكالة “آكي” الإيطالية قد نقلت عن مصادر أوروبية قولها أن جوزيف بوريل، قد دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية أوروبا الاستثنائي المقرر عقده اليوم الجمعة في بروكسل.

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