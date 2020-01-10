تعيين “مينيتي” كمبعوث إيطالي محتمل إلى ليبيا

أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن الاتحاد الأوروبي يدرس تعيين وزير الداخلية الإيطالي السابق ماركو مينيتي، كمبعوث إيطالي محتمل إلى ليبيا.

و نقلت وكالة “نوفا” الإيطالية عن فرانس تيمرمانس، المساعد الأول لرئيس المفوضية الأوروبية، في تصريحات صحفية، إنه يفكر في مينيتي، كمبعوث إيطالي خاص إلى ليبيا، وذلك في خطوة تظهر البعد الجيوسياسي للمفوضية الأوروبية.

وأضاف تيمرمانس: “بتجربته واتصالات (مينيتي)، فإن الحكومة الإيطالية لديها الفرصة لبناء سياسة أوروبية معقولة ومهمة تتجنب التصعيد وذلك جنبا إلى جنب مع الممثل السامي للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل والمفوضية”.

ورأى تيمرمانس أنه “يجب أن يكون الوضع في ليبيا أولوية قصوى بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وليس فقط للهجرة”، موضحا أنه مقتنع بأنه “في جميع أنحاء شمال إفريقيا ومصر وتونس والمغرب والجزائر، يجب علينا أن نظهر الفهم أنه بدونهم لن يكون هناك استقرار في المنطقة”.

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