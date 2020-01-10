«الأرصاد»: استمرار اعتدال الطقس في غالبية المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار اعتدال حالة الطقس في غالبية المناطق، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب على مناطق الجنوب الغربي اليوم الجمعة، مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على غالبية المناطق بين 12 و17 درجة مئوية، وبين 15 و20 درجة مئوية على مناطق الجنوب، بينما تتراوح على المرتفعات الجبلية بين 8 و11 درجة مئوية، حسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز.

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين لآخر، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة غدا، وتكون الرياح جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة بين 15 و17 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مراده

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا، والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الجرارة القصوى بين 15 و17 درجة مئوية، وبين 9 و13 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، والرياح جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و20 درجة مئوية.

الكفرة – السرير – تازربو

السماء صافية إلى قليلة السحب، متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، خفيفة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و17 درجة مئوية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا