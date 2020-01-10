تطورات عسكرية متسارعة بطرابلس.. و6 غارات بمصراتة

تقرير 218

تتسارع الأحداث العسكرية الميدانية في محاور القتال بالعاصمة طرابلس، حيث نجحت قوات الجيش الوطني في إحراز تقدمات جديدة أبرزها قوة عمليات اجدابيا والتي سيطرت على مواقع جديدة في عين زارة بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الوفاق استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

كما تمكنت بعض الوحدات العسكرية التابعة للجيش من التقدم في محور صلاح الدين وأسر عناصر من المجموعات المسلحة، وبدورها

قامت قوة العمليات الخاصة التابعة للواء 106 بعملية نوعية في الخطوط الخلفية في محور صلاح الدين وغنمت مدرعة تركية الصنع.

ومن جانبه، أكد الإعلام الحربي التابع للجيش الوطني أن سلاح الجو استهدف، الخميس، الكلية الجوية مصراتة بـ6 غارات جوية استهدفت تمركزات المجموعات المسلحة، وامتداداً لدوره في دعم القوات البرية غرب مدينة سرت، استهدف أيضاً المجموعات المسلحة في محيط منطقة بوقرين والهيشة إضافة إلى تدمير 4 آليات وراجمة.

وفي تصريح خاص لـ 218 أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي العميد خالد المحجوب أن مدينة العجيلات تحت سيطرة الجيش الوطني بالكامل.

بدورها تقوم سرية الإنذار الأولى والسرية الثانية بالكتيبة 134 مشاة بتأمين الطريق الرابط بين الوطية والجميل والطريق الرابط بين الجبل والعجيلات وصبراتة إضافة إلى تأمين منطقة الهبلية.

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