ذوو ضحايا الطائرة الأوكرانية مستاؤون من أميركا…

في جولتنا في صحف اليوم نستعرض آخر تطورات ورود الفعل حول الطائرة الأوكرانية المنكوبة، مشاروات الملف الليبي في الجزائر وتوقعات الصحف لنتائج تصويت البرلمان التونسي اليوم على منح الثقة لحكومة الجملي.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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