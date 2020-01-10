القيادة العامة ترحب بمبادرة بوتين لإحلال السلام في ليبيا

رحبت القيادة العامة للقوات المسلحة بمبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي تسعى لإحلال السلام وتحقيق الاستقرار في ليبيا، وأكدت القيادة في بيان لها أمس تلاه الناطق باسمها اللواء أحمد المسماري، على استمرار جهود القوات المسلحة في حربها ضد المجموعات الإرهابية المصنفة من قبل مجلس الأمن الدولي، والتي تسيطر على العاصمة طرابلس وتتلقى دعما عسكريا من بعض الدول والحكومات.

كما أكدت القيادة العامة على أن تحقيق الاستقرار والأمن والاستجابة لمطالب التحول الديمقراطي، واستئناف العملية السياسة، لا تتم إلا بحل المليشيات ونزع سلاحها.

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