اجتماع وزراء خارجية أوروبا الاستثنائي يناقش اليوم الملفين الليبي والإيراني

دعا الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، كلا من المبعوث الدولي لليبيا غسان سلامة، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ، للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية أوروبا الاستثنائي اليوم الجمعة بحسب مصدر أوروبي مطلع.

وأشار المصدر في تصريحات لوكالة آكي الإيطالية إلى أن حضور الضيفين يكسب الاجتماع أهمية خاصة، نظرا لدقة المواضيع التي ستتم مناقشتها، في إشارة إلى الوضع في ليبيا والتوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضاف المصدر أيضا أن اجتماع رؤساء الدبلوماسية الأوروبية يوم غد يهدف إلى مناقشة العديد من الأفكار والآراء، وتوحيد مواقف دولهم تجاه الملفين الإيراني والليبي.

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