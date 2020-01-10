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ليبيا: دخول قوى جديدة على خط الأزمة

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

 

في هذه الفقرة من ضيف اليوم نتناول الملف الليبي، مع رافع الطيب المختص في العلوم الجيوسياسية والعلاقات الدولية، على ضوء التحركات الديبلوماسية لايجاد مخرج للازمة. تحركات شملت قوى اقليمية ودولية لم تعتد التدخل في الملف الليبي وعلى رأسها روسيا وتركيا.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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