الجيش الوطني يمنع إبحار السفن لميناءي مصراتة والخمس

وجهت رئاسة أركان القوات البحرية التابعة للجيش الوطني كتاباً رسمياً إلى مصلحة الموانئ والنقل البحري، تطالب فيه الإعلان دولياً منع السفن المبحرة إلى ميناء مصراتة و ميناء الخمس.

وأشارت رئاسة أركان القوات البحرية إلى أن قرارها هذا يأتي تماشياً مع رفع الحالة القصوى والنفير العام إثر التطورات التي تشهدها البلاد.

وحذرت رئاسة أركان القوات البحرية في كتابها الموجه لمصلحة الموانئ والنقل البحري من مخالفة التعليمات، مؤكدة أن السفن التي تمتنع عن الالتزام بالقرار ستصبح هدفاً مشروعاً للقوات المسلحة.

وبدورها، استجابت مصلحة الموانئ والنقل البحري التابعة للحكومة المؤقتة لتعليمات رئاسة الأركان، إذ سارعت لمخاطبة مدراء الموانئ التجارية والنفطية والصناعية بشأن هذه التعليمات.

وطالبت مصلحة الموانئ مدراء الموانئ بالتعميم على كافة الوكالات وشركات التوكيلات الملاحية بعدم إرسال السفن التجارية لميناءي الخمس ومصراتة، باعتبارهما منطقة عمليات عسكرية.

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