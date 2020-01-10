فيديو: هل من مواجهة مباشرة بين مصر وتركيا على خلفية الصراع الليبي؟

في رسالة تبدو تطمينية إلى الشعب المصري، استبعد ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي أن تدخل بلاده في حرب مع مصر أو أي دولة أخرى بعد أن قررت إرسال قوات إلى ليبيا. لكن الشارع المصري قلق من اندلاع حرب بين مصر وتركيا، لأن القاهرة تنظر للمسألة الليبية على أنها قضية أمن قومي. ولهذا تعمل الحكومة المصرية على تعزيز الأمن عند حدودها الغربية، ودعم الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر. فهل يخطط أي من الجانبين حقيقة لحرب مباشرة؟
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نشيد االاخـــــــــــــــــــــــوان
احنـــــــا الاخوانجيــــــــــه … حلوين واطيازززنا طريـــــــــه
نقبـــــض من تركيـــــــــــا … ونعيش عيشــــــه هنيــــــــــــه
تركيــــــــــا دى اهى بيتنــــا ..نتنــــــاكك فيهــــــــا براحتنــــا
وقطـــــــــر دى حبيبتنـــــا… نقبــــض من خزنتهــــــــــــــــا
احنـــــــــا الاخوانجيــــــه … حلوين واطيازززنا طريـــــــــه
نـاكونـــــــا المصرييــــــن … بــــــدل المـــــــــره عشريـــن
فى اطياززنا مش قادريـــــن .. وهربنــــــــا مفشوخيـــــــــــن
مــن يــومهـــا مخروميـــــن.. مــــن نيككهــــــم تعبانييـــــــن
احنـــــــــا الاخوانجيــــــه … حلوين واطيازززنا طريـــــــــه
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