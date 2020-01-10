فيديو: هل من مواجهة مباشرة بين مصر وتركيا على خلفية الصراع الليبي؟

في رسالة تبدو تطمينية إلى الشعب المصري، استبعد ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي أن تدخل بلاده في حرب مع مصر أو أي دولة أخرى بعد أن قررت إرسال قوات إلى ليبيا. لكن الشارع المصري قلق من اندلاع حرب بين مصر وتركيا، لأن القاهرة تنظر للمسألة الليبية على أنها قضية أمن قومي. ولهذا تعمل الحكومة المصرية على تعزيز الأمن عند حدودها الغربية، ودعم الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر. فهل يخطط أي من الجانبين حقيقة لحرب مباشرة؟

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