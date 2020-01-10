عضو بلجنة الأمن القومي المصري يحذر من التدخل التركي في ليبيا

قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري اللواء يحيى كدواني، إن وزراء الخارجية بالدول الخمس أكدوا عدم أحقية تركيا في مطالبها بفرض مركز قانوني لا يتفق وأحكام القانون الدولي والبحري، بما يعطيها حق المشاركة في ثروات الغاز الطبيعي المكتشف شرق المتوسط، وإن ذلك يعطيها منافع مادية بصورة غير مشروعة.

وأوضح كدواني أن مناطق الغاز شرق المتوسط تتبع أحكام اتفاقية لوزان لدولة اليونان، وهي صاحبة الحق في ذلك.

كما وصف تدخل تركيا العسكري والسياسي في الشأن الليبي بأنه يضر بالأمن القومي الليبي والعربي ودول جنوب الصحراء، لأنه يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار بدعم المليشيات المسلحة المتطرفة، وأن ذلك يمتد إلى أوروبا ويجعل المنطقة مخلخلة أمنيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا