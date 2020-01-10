ممثل السياسة الخارجية الأوروبية يبحث مع بومبيو «إيجاد حلول للملف الليبي»

بحث الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، مساء الخميس، التطورات الحالية في الشرق الأوسط وليبيا.

وأوضح بوريل في تغريدة على «تويتر»، أنه أبلغ محدثه الأميركي عزم الأوروبيين على العمل مع كافة الشركاء للبحث عن «حلول للملفين الليبي والإيراني»، ودعا إلى التوصل إلى «وقف فوري للأعمال القتالية ووقف دائم لإطلاق النار في ليبيا» مؤكدًا أن «الأمران حاسمان بالنسبة للأمن الإقليمي والأوروبي»، حسب وكالة «آكي» الإيطالية.

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وأشار المسؤول الأوروبي إلى ضرورة مواصلة العمل الدولي الجماعي من أجل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وتوافق مع بومبيو على الحفاظ على اتصال وثيق.

ويأتي اتصال بوريل بوزير الخارجية الأمريكي في إطار اتصالاته الدبلوماسية المكثفة قبل ساعات من انعقاد اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الاستثنائي بعد ظهر اليوم في بروكسل. ونقلت «آكي» عن مصدر أوروبي مطلع قوله إن «الاتحاد سيعمل مع كافة الشركاء الدوليين على ممارسة الضغط على كافة الأطراف المنخرطة سواء في تصعيد التوتر بين الولايات المتحدة وايران أو في ليبيا».

وكان بوريل بحث مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس أيضًا ملف الأزمة الليبية، والتقى في بروكسل الأربعاء الماضي، رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، فائز السراج، لمناقشة نفس الملف، كما أعلن استعداده لقاء القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر في بروكسل أو روما. في حين بحث بومبيو مع وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو، في مكالمة هاتفية في 23 ديسمبر «الأزمة الليبية والوضع الحساس على الأرض هناك». وفي ديسمبر أيضًا أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بومبيو، إن موسكو وواشنطن تتعاونان على المسار الليبي.

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