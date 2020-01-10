المرصد السوري: تركيا تضم فيلق الشام لمقاتليها في ليبيا

قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، إن تركيا أصبحت تستخدم المزيد من السوريين في القتال الدائر في ليبيا.

وأوضح رامي أن الفصائلَ الموالية لتركيا تتمثلُ فيما يُعرف بالجيِش الوطني، وفيلقِ الشام، الذين يُعَدّون جناحَا عسكريا للإخوان المسلمين في سوريا.

مضيفاً أنهم يعملون بأمرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأشار مدير المرصد بقوله أنهم كانوا يتحدثون عن وجود لواء السلطان مراد ولواء المعتصم، واليوم يُضاف إليهم فيلق الشام “.

وبيّن رامي عبد الرحمن أن تلك المجموعات تعمل مع المخابرات التركية، وليست لها علاقة بأجندة الشعب السوري، وهم منخرطون في صفوف المرتزقة و يقاتلون في ليبيا.

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