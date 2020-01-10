

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

10 January, 2020

قال مدير مكتب الإعلام بالقوات الخاصة الصاعقة رياض الشهيبي ،اليوم الجمعة ،إن القوات الخاصة تتقدم وتسيطر على عدة أماكن بعد منطقة الوشكة شرق مدينة مصراتة.

وأوضح الشهيبي أن الوحدات العسكرية تحاصر الجماعات المسلحة بمحيط منطقة بوقرين بعد هجوم موسع شنته عليها، كما أشار إلى أن سرية مضادات الدروع قامت باستهداف ثلاث آليات، وتمكنت من إصابتها مباشرة غرب سرت.