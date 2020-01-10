

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

10 January, 2020

قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، الجمعة، إن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بحث في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأزمة الليبية.

وأوضح المتحدث ، إن “الاتصال شهد تبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات القضية الليبية، حيث جدد الرئيس المصري تأكيد موقف بلاده الثابت تجاه ضرورة وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي، والتي تلقي بتداعياتها السلبية على مجمل القضية من كافة الجوانب وتقوض المساعي الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا”.

من جانبه، أكد الرئيس بوتين سعي روسيا لتحقيق الحل السياسي المكتمل في ليبيا، حيث تم التوافق في هذا السياق على تكثيف الجهود المشتركة للتركيز على تسوية الأزمة من خلال إطار شامل يتضمن جميع عناصر القضية على نحو يدعم جهود مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة، ويلبي طموحات الشعب الليبي ويفعل إرادته.

كما تناول الاتصال مناقشة مستجدات الأوضاع في منطقة الخليج في ضوء التطورات الأخيرة، حيث تم التأكيد المتبادل على أهمية التهدئة وعدم التصعيد حفاظا على أمن وسلامة الخليج.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق كذلك لعدد من القضايا ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، حيث أكد الرئيسان الحرص على تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والمتعلقة بالطاقة.