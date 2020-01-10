للواء 106 يسيطر على مدرعة تركية في محور صلاح الدين

طرابلس-العنوان

سيطرة قوة العمليات الخاصة -الحسم 01 التابعة للواء 106 مُجحفل على مدرعة تركية بعد هلاك من فيها من مليشيات الوفاق، وذلك بعد تنفيذ عملية نوعية يوم الخميس.

وأطلقت القوة عملية نوعية باسم “الشهيد العقيد فتحي بالعيد” والتي تمت في الخطوط الخلفية لمليشيات الوفاق الموالية لتركيا في محور صلاح الدين.

يأتي ذلك في وقت أكدت فيه القيادة العامة للقوات المسلحة يوم الخميس إنها لن تتوانى في جهود القضاء على المليشيات والمجموعات الإرهابية في كامل ليبيا.

وأبدت القيادة، في بيان، ترحيبها بمبادرة الرئيس الروسي، فلاديمير يوتين “لإحلال السلام وتحقيق الاستقرار في ليبيا” لكنها أكد “استمرار جهود القوات المسلحة في حربها ضد المجموعات الإرهابية”.