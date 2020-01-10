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بوابة إفريقيا الإخبارية/ البوانيس |

10 January, 2020

اكد عميد بلدية البوانيس فرج عكاشة على ضرورة استكمال تنفيد جميع الأعمال المتوقفة منذ عام 2009 بمحطة الرفع الخاصة بتصريف مياه الصرف الصحي بمنطقة سمنو مشددا اهمية صيانة المضخات بالمحطة قبل التشغيل وإجراء عمليات كشف على الخزان الرئيسي والتأكد من عدم وجود اي تسريب به .

جاء ذلك خلال زيارته لموقع المحطة صحبة عددا من المهندسين والفنيين المتخصصين في هذا الجانب وذلك للاطلاع على عملية اعادة تاهيل المحطة والخزان الرئيسي بها الخاص بمياه الصرف الصحي .

يذكر بان عددا من الفنيين قاموا مؤخرا باصلاح الاعطال التي اصيبت بها مكونات المحطة واعادة تشغيلها بشكل مؤقت للتخلص من طفح مياه الصرف الصحي في سمنو .