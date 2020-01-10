

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

10 January, 2020

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي، الجمعة، أن القوات المسلحة ،تتقدم في محور بوسليم وتُسيطر على مواقع جديدة ،كما قامت بأسر عدد من العناصر المسلّحة التابعة لقوات الوفاق ، كما قامت بغنم عدد من الآليات .

وكانت القوات الخاصة سيطرت في وقت سابق من نهار اليوم الجمعة ،على عدة مواقع بعد منطقة الوشكة شرق مدينة مصراتة ،في حين ذكر مدير مكتب الإعلام بالقوات الخاصة الصاعقة رياض الشهيبي ،أن الوحدات العسكرية تحاصر الجماعات المسلحة بمحيط منطقة بوقرين بعد هجوم موسع شنته عليها، كما أشار إلى أن سرية مضادات الدروع قامت باستهداف ثلاث آليات، وتمكنت من إصابتها مباشرة غرب سرت.

و احكم الجيش الليبي السيطرة مطلع الأسبوع على مدينة سرت الساحلية (450 كلم شرق طرابلس و250 كلم على مصراتة)، التي كانت تحت نفوذ “قوة حماية وتأمين سرت” التابعة لقوات الوفاق، بعد عملية عسكرية خاطفة ومفاجئة، وضعت الجيش وجهاً لوجه مع مدينة مصراتة ذات الثقل العسكري والسياسي وحتى الاقتصادي في الغرب الليبي.