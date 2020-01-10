النعاس ينتقد المبادرة الروسية التركية : هل للدم الليبي أي قيمة عند الآخرين ؟

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس |

10 January, 2020

دعا عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، عمر النعاس، جميع أطراف الأزمة الليبية إلى التمسك بمشروع الدستور كحل مناسب للخروج بالبلاد من مرحلة انتقالية إلى مرحلة الاستقرار.

وفي تعليقه على المبادرة الروسية التركية لوقف إطلاق النار في ليبيا، قال النعاس، في تصريح لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، “دول عربية وأجنبية تدعو لوقف الحرب حقنا للدماء. هل للدم الليبي أي قيمة عند الآخرين؟ أم هو النفط والغاز والثروات الهائلة المخفية؟ لقد سالت الدماء انهارا، ولكن بحيرات النفط والغاز في قاع البحر وفي بطن الصحراء لا تزال ابكارا. هل من سبيل لتناسي الماضي، وبناء ليبيا بأيد وسواعد وعقول ليبية وطنية وحماية مقدرات البلاد وخيراتها وتسخيرها لإسعاد الليبيين والليبيات؟ لنتعاضد جميعا ونتمسك بمشروع الدستور كضمانة أساسية لتحقيق ذلك”، بحسب تعبيره.