اخبار ليبيا الان

سلامة ووزير الخارجية اليوناني يتوافقان على «إنهاء القتال في ليبيا والعودة إلى المسار السياسي»

تم النشر منذُ 24 ساعة
تعليق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

بحث الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، الجمعة، على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل، مع وزير الخارجية اليوناني نيكولاس ديندياس « آخر التطورات في ليبيا».

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن سلامة وديندياس توافق على «ضرورة إنهاء القتال واستئناف المسار السياسي على الفور»، حسب بيان منشور على صفحتها على موقع «فيسبوك».

اقرأ أيضا سلامة: وجهت رسالتين إلى «النواب» في طبرق و«الرئاسي» لبدء حوار سياسي قبل نهاية يناير

وفي وقت سابق اليوم، أعلن سلامة توجيهه «رسالتين لمجلس النواب في طبرق والمجلس الرئاسي في طرابلس للدعوة للبدء بحوار سياسي قبل نهاية الشهر الجاري»، ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية عن المبعوث الأممي قوله «نحن مصرون على تقدم المحادثات بين الليبيين بأسرع وقت ممكن»، وأكد تأييده لكل الدعوات المطالبة بوقف إطلاق النار وكذلك الدعوات الموجهة إلى الليبيين للتفاهم.

ويناقش وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد اليوم الوضع الليبي، بهدف «الدفع باتجاه التوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام ما يخلق أجواء ملائمة للحوار السياسي بين الأطراف الليبية» حسب تصريح مصدر أوروبي إلى «آكي».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • الآن الاتفاق علي انهاء القتال الآن يا أولاد …… بعدما هزم الجمع وولوا الدبر أي كانت هذه المشاعر الانسانيه عندما صمتت هيئة الامم الأستعماريه فيوم كان التفوق لجمع الأشرار كانت الأمم صامته صمت مطبق أما اليوم عندما قارب دحر الجيش الليبي لبذرة الشر ارادت الأمم المتحده أنقاذ المهزومين علي لسان بوقها غسان سلامه فأي سلامه جاءتنا من هذا الرجل تباً لك من مندوب (ديقاج)

    رد