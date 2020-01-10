“زلاف ليبيا” تناقش خطتها السنوية لـ2020

عقدت شركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز اجتماعها العادي برئاسة رئيس لجنة الإدارة المكلف وأعضاء لجنة الإدارة، لمناقشة مدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة عن العام الماضي.

وناقشت إدارة الشركة الصورة النهائية للأهداف الموضوعة مسبقاً من حيث نسب الإنجاز، ومقارنتها بأهداف هذا العام، بالإضافة إلى مراجعة وضع الشركة أمام الجمعية العمومية في الأسبوع الثاني من يناير الجاري.

وفي ظل سعي شركة زلاف لتطوير نشاطاتِها خلال العام الحالي، تطرقت إدارة الشركة خلال الاجتماع لخطط عمل الإدارات وسبل تحقيقها لأهدافها بأعلى نسب ممكنة.

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